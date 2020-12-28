Станислав Медведенко выступил с предложением реформирования спорта в Украине

Двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко рассказал tribuna.com свое видение развития спорта в Украине. Легендарный баскетболист считает, что нужно привлекать инвестиции из-за рубежа, увеличить финансирование и популяризировать массовый спорт. Выделяем главные тезисы:

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Сделать спорт популярным

Главная цель реформы – доступными инструментами и новыми механизмами увеличить количество украинцев, которые регулярно занимаются физической активностью и спортом, с действующих 15% до среднеевропейского показателя – 40% населения.

Увеличить финансирование

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Нужно увеличить финансирование физической культуры и спорта на всех уровнях, но дополнительные средства должны быть направлены именно на привлечение к массовому спорту через развитие инфраструктуры и клубной системы.

Больше массового спорта

Два с половиной часа физических нагрузок в неделю для взрослых и не менее 1 часа в день для детей при средней интенсивности помогут спасти 5 млн жителей планеты в год. В Украине это около 85 тысяч человек в год.

Массовый спорт должен стать основой спорта, а спорт высоких достижений и профессиональный – инструментами популяризации и привлечения населения к массовому спорту, что должно значительно улучшить финансовую модель спорта в Украине.

Избавиться от Детско-юношеских спортивных школ

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Главная проблема ДЮСШ – ограничения. По возрасту, по количеству занимающихся, по возможности привлекать финансирование. Им просто нужно дать новое дыхание. Есть другие, более гибкие формы привлечения детей в спорт – спортивные клубы, а привычные нам ДЮСШ могут стать муниципальными клубами.

Привлечь инвестиции в украинский спорт

Если у государства нет средств для строительства современной спортивной инфраструктуры, значит, оно должно создать механизмы для бизнеса и муниципалитетов. В то время, как международные компании предлагают за год построить энергоэффективный объект за привлеченные средства под 3% годовых, мы продолжаем плодить долгострои, который в итоге выливаются налогоплательщикам в золотые 2,500 долларов/м2, да еще и с дотационной эксплуатацией.

Вывести спорт из тени

Отпустите спорт, отдайте часть полномочий на места, упростите процедуры для спонсоров и меценатов, создайте систему общественных спортивных клубов на условиях софинансирования – и спорт будет развиваться автономно.

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Принять закон о меценатстве в спорте

Благодаря подобному закону в США, я имел возможность 8 лет своей профессиональной баскетбольной карьеры помогать украинскому детскому баскетболу. Получилось привлечь около 1 млн долларов. Я считаю очень важным принятие такого закона, но вместе с механизмом контроля целевого использования данных средств через IT-инструменты.

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