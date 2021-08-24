23 августа 19:30 Видео
Львов 1
Ингулец 2
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Новости спорта Другие новости спорта

Спутник не пройдет! Российских спортсменов не пустили в Канаду из-за вакцины

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
24 августа, 17:26
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Канада не впустила в страну российских регбистов поскольку в стране признают лишь четыре вакцины от коронавируса, в их числе нет российской
Регбисты России не смогут сыграть на этапе Мировой серии
Регбисты России не смогут сыграть на этапе Мировой серии

Мужская сборная России по регби не примет участия в двух этапах Мировой серии в Канаде из-за требования привиться иностранной вакциной. Российский "Спутник" в развитых странах по-прежнему не признают.

Реклама

Читайте также: Грузия уничтожила Россию! Патриотизм грузин вызывает восхищение

"Важным условием поездки в Канаду является вакцинация игроков и персонала от Covid-19 одной из зарубежных вакцин — Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson. В связи с отсутствием данных вакцин на территории Российской Федерации, а также отсутствием российских вакцин в списке лицензированных в Канаде, наша сборная не сможет принять участие в турнирах", – говорится в сообщении на официальном сайте Федерации регби России.

Ранее мы писали, что японские авиалинии подали жалобу в Олимпийский комитет Австралии на поведение мужской команды по регби-7 во время их возвращения из Токио на родину.

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Психология азарта
Больше советов
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер сборной
Новый тренер сборной
Девушки покера
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
5
13:2
13
2
Шахтер
5
11:3
12
3
Десна
5
9:6
12
4
Ворскла
5
11:4
11
5
Днепр-1
5
10:5
10
6
Александрия
5
5:3
10
7
Заря
5
11:8
7
8
Металлист 1925
5
5:8
6
9
Колос
4
2:2
5
10
Верес
5
3:7
5
11
Минай
4
2:4
4
12
Рух
5
4:8
4
13
Ингулец
5
5:11
4
14
Черноморец
5
5:14
3
15
Львов
5
4:11
2
16
Мариуполь
5
8:12
1
Показать больше
Пятница, 27 августа
19:30
Смотри на:
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Какое место у Украины
Покер - это спорт!
Новости покера
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять