Спортсменку не пустили на старт чемпионата мира из-за обуви

15 июля в американском Юджине стартует чемпионат мира по легкой атлетике. Соревнования по прыжкам в длину пропустит Юлимар Рохас. Причина очень необычная.

Ранее мы писали, что спринтер в уникальном прыжке выиграл золотую медаль.

Спортсменка из Венесуэлы выступила в квалификации на чемпионат мира в июне и отобралась на турнир по прыжкам в длину с результатом 6,93 м. Однако позже оказалось, что спортсменка выступала в кроссовках для тройного прыжка, что запрещено правилами. Результат Рохас был аннулирован.

Теперь Рохас выступит на ЧМ-2022 только в тройном прыжке.

Юлимар Рохас 26 лет. Она чемпионка Токио-2022 и серебряная призерка Рио-2016 в тройном прыжке. В этой же дисциплине дважды подряд становилась чемпионкой мира.

На Олимпийских играх в Токио Рохас прыгнула на 15,67 м и обновила мировой рекорд украинки Инессы Кравец, который держался с 1995 года.

Here's a look at Yulimar Rojas' world record-shattering 15.67m jump at the #Tokyo2020#triplejump. A performance for the ages. Venezuelan Twitter is going wild pic.twitter.com/IvwIRojQ4K