Спортсменка-красавица забралась на верблюда и отправилась домой

Юлия Левченко отдыхает в Египте после чемпионата Европы в Польше

После зимнего Евро-2021 украинская легкоатлетка Юлия Левченко решила дать своему телу отдохнуть и отправилась в теплые края. На днях прыгунья-красавица засветилась в купальнике в Египте: просто золотая рыбка. Сегодня прыгунья в высоту похвасталась очередными кадрами из Африки.

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На своей странице в Instagram девушка выложила фотографию, на которой она восседает на белом верблюде. Юля вновь одарила своей прекрасной улыбкой и с юмором подписала кадр на английском: "На моем пути домой".

Действительно отпуск у легкоатлетки-красавицы скоро закончится и придется возвращаться к тренировкам. Левченко уже с радостью сообщила, что приготовила для этого даже специальный маникюр.

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Напомним, на чемпионате Европы 23-летняя уроженка Донецкой области заняла четвертое место. Более высокий результат показать ей помешала травма спины, которая периодически о себе напоминала. Летом призерка чемпионата мира-2017 собирается выступить на Олимпийских играх в Токио.

Юлия Левченко / Фото: Reuters

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Завтрак Юлии Левченко Видео: Instagram

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