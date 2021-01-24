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Спортсменка-красавица убежала в Карпаты: "Такую зиму я люблю"

24 января, 20:46

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Дзюдоистка Дарья Белодед активно проводит отдых в заснеженных горах

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед успевает и отдохнуть, и посоревноваться. Этой зимой 20-летняя красавица познала вкус лета на песочке Доминиканской Республики, а теперь решила окунуться в зимнюю атмосферу в Карпатах. На днях Белодед порадовала фото с модной сумочкой не по сезону.

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Из дождливого Киева девушка убежала за снегом в горы, о чем рассказала сегодня на своей страничке в Instagram.

Даша оделась в форму олимпийской сборной Украины и ушла в леса, признавшись в любви к снежным зимам. Если верить отметке, то фото было сделано где-то в районе Говерлы.

Недавно чемпионка Белодед взяла медаль турнира в Катаре.

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Девушка показала, как ходит карпатскими тропами, восторгаясь пейзажами "как в сказке".

Как видим, дзюдоистка находит возможность совмещать тренировки и релаксацию на природе. В начале года Белодед на праздники показала соблазнительное фото в топике. Летом 2021 года она собирается выступать на Олимпийских играх в Токио.

Смотрите, как в декабре Даша развлекалась в Доминикане:

Дарья Белодед в Доминикане

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фото снег Карпаты дзюдо Дарья Белодед
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