3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости спорта Другие новости спорта

Спортсмен совершил кругосветное путешествие за 429 дней: в Украине было трудно

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
2 декабря, 13:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Немецкий спортсмен Йонас Дайхманн завершил кругосветное путешествие. Триатлонист пересек три континента: Европу, Азию и Америку пешком, на велосипеде и вплавь
Йонас Дайхманн совершил кругосветное путешествие
Йонас Дайхманн совершил кругосветное путешествие / Фото: Instagram

"Немецкий Форрест Гамп", как прозвали экстремала в Сети, стартовал в сентябре 2020 года из Мюнхена и спустя 14 месяцев вернулся к точке старта.

Для этого Йонасу потребовалось 429 дней. Он преодолел 456 километров вплавь, 5 040 км пешком и 21 600 км на велосипеде.

Реклама

"Первый кругосветный триатлоный марафон завершен. После 429 дней в пути и дистанции 120-кратной Ironman по 18 странам я вернулся в Мюнхен, где все началось в сентябре прошлого года.

Это было невероятное приключение с таким количеством взлетов и падений, но пока я просто очень счастлив, что закончил", – поделился эмоциями после финиша Дайхманн.

В число 18 стран, которые посетил спортсмен, вошла и Украина. Йонас посетил Одессу, Кривой Рог. Кременчуг и Харьков, а затем отправился в Россию.

Реклама

Визит в Украину припал на февраль-март, поэтому немцу пришлось тяжело. Во время своего путешествия Йонас ночевал в палатке прямо на улице, а на утро его велосипед превращался в сосульку.

Реклама

Кстати, Дайхманну пришлось задержаться у нас из-за проблем с паспортом. Отец отправил ему документ с российской визой, но сначала крыша логистического центра в Нидерландах обрушилась, пока его посылка находилась там, а затем, когда паспорт уже был во Франкфурте, в местном аэропорту профсоюз организовал забастовку.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтер
16
41:8
41
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Заря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металлист 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львов
16
12:23
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
10
16
Мариуполь
16
18:38
7
Показать больше
Пятница, 3 декабря
17:00
Смотри на: Трансляция
Суббота, 4 декабря
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Опрос
ТОП-МАТЧИ

Шахтер

Завтра

17:00

Львов

1.15

7.20

23.0
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять