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Sports Talk Club: цифровизация спорта

10 декабря, 13:22

Актуально

Темой для обсуждения станут digital-инструменты при работе с болельщиками и спонсорами

В понедельник, 14 декабря (начало в 14:00) состоится очередная встреча Sports Talk Club. Мероприятие организовано Parimatch.

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На этот раз темой для обсуждения станут digital-инструменты при работе с болельщиками и спонсорами. Эти вопросы становятся все более актуальными для спортивных организаций, ведь из-за пандемии трибуны стадионов еще не скоро будут на 100% заполняться зрителями.

В рамках Sports Talk Club выступят:

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Хосе Карлос Лоайса

представитель LaLiga в странах Восточной Европы, специалист по развитию международного бизнеса, в том числе в странах СНГ.

Анастасия Лацановская

контент-менеджер LaLiga.

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Александр Мамалыга

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маркетинг-директор ФК "Шахтер". Отвечает за достижение ключевых показателей клуба в разрезе маркетинга, в том числе за привлечение болельщиков и доходную составляющую.

Тамара Бадашвили

CMO Parimatch Ukraine.

Владислав Вахильчук

Основатель маркетинговой компании "Evolution", маркетолог.

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Доступ к трансляции 14 декабря в 14:00 после регистрации: https://forms.gle/2hzms9dRtMeYhgig6

Детали: https://start.parimatch.com/expert/

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спорт Parimatch цифровизация
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