11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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"Спортивные магниты": в Украине построят новые спортивные центры за 800 миллионов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
11 июня, 13:48
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Проект по созданию спортивной инфраструктуры входит в программу "Большая стройка". Основная функция таких объектов – развитие массового спорта в Украине
Проект бассейна "Нептун" в Мариуполе. Фото: mrpl.city
Проект бассейна "Нептун" в Мариуполе. Фото: mrpl.city

В Украине стартовал проект "25 спортивных магнитов", по которому в каждом регионе создадут большие спортивные центры, способные принимать международные соревнования. Этот проект стал новым направлением программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", рассказала в блоге на УП народный депутат Анна Путрова.

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"Магниты" должны притягивать к себе не только спортсменов и соревнования, но и туристов: открывать для них новые направления, создавать новые достопримечательности и места для интересного досуга и ярких фотографий", – говорит она.

По словам Путровой, Кабинет Министров 31 мая утвердил распределение государственной субвенции на развитие спортивной инфраструктуры между местными бюджетами.

"Речь идет о сумме в 800 млн грн: из них 500 млн грн было предусмотрено в госбюджете-2021 и еще 300 млн удалось выделить путем перераспределения расходов. Мы в Бюджетном комитете уже дали добро – и вскоре выделение средств должен одобрить парламент", – сообщила депутат.

Эти средства потратят на строительство спортивных комплексов, бассейнов, ледовых арен и дворцов спорта, способных принимать всеукраинские и международные соревнования. Также там будут тренироваться национальные сборные не менее пяти олимпийских видов спорта. Но основная функция таких объектов – создать возможность для массовых занятий спортом.

Планируется, что 800 млн гривен пойдет на финансирование 11 спортивных объектов в течение 2021-2023 годов, из них 5 завершат уже в этом году.

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В частности, в Мариуполе реконструируют бассейн "Нептун", в Мелитополе построят оздоровительный центр с ледовой ареной, в Умани создадут многофункциональный спортивный комплекс, в Полтаве построят спортивно-зрелищный комплекс, в Кропивницком проведут реконструкцию областной детско-юношеской школы олимпийского резерва.

А в течение следующих двух лет будут построены и реконструированы спортивный комплекс "Металлург" в Кривом Роге, универсальный спортивный зал в Киеве, спортивно-оздоровительный комплекс в Тростянце, многофункциональный дворец спорта в Тернополе, Центр олимпийских видов спорта в Каховке и дворец спорта в Хмельницком.

Напомним, координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в рамках инициированной Владимиром Зеленским инфраструктурной программы в этом году также откроют 80 стадионов и 29 бассейнов по всей стране.

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