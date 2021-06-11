"Спортивные магниты": в Украине построят новые спортивные центры за 800 миллионов

Проект по созданию спортивной инфраструктуры входит в программу "Большая стройка". Основная функция таких объектов – развитие массового спорта в Украине

Проект бассейна "Нептун" в Мариуполе. Фото: mrpl.city

В Украине стартовал проект "25 спортивных магнитов", по которому в каждом регионе создадут большие спортивные центры, способные принимать международные соревнования. Этот проект стал новым направлением программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", рассказала в блоге на УП народный депутат Анна Путрова.

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"Магниты" должны притягивать к себе не только спортсменов и соревнования, но и туристов: открывать для них новые направления, создавать новые достопримечательности и места для интересного досуга и ярких фотографий", – говорит она.

По словам Путровой, Кабинет Министров 31 мая утвердил распределение государственной субвенции на развитие спортивной инфраструктуры между местными бюджетами.

"Речь идет о сумме в 800 млн грн: из них 500 млн грн было предусмотрено в госбюджете-2021 и еще 300 млн удалось выделить путем перераспределения расходов. Мы в Бюджетном комитете уже дали добро – и вскоре выделение средств должен одобрить парламент", – сообщила депутат.

Эти средства потратят на строительство спортивных комплексов, бассейнов, ледовых арен и дворцов спорта, способных принимать всеукраинские и международные соревнования. Также там будут тренироваться национальные сборные не менее пяти олимпийских видов спорта. Но основная функция таких объектов – создать возможность для массовых занятий спортом.

Планируется, что 800 млн гривен пойдет на финансирование 11 спортивных объектов в течение 2021-2023 годов, из них 5 завершат уже в этом году.

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В частности, в Мариуполе реконструируют бассейн "Нептун", в Мелитополе построят оздоровительный центр с ледовой ареной, в Умани создадут многофункциональный спортивный комплекс, в Полтаве построят спортивно-зрелищный комплекс, в Кропивницком проведут реконструкцию областной детско-юношеской школы олимпийского резерва.

А в течение следующих двух лет будут построены и реконструированы спортивный комплекс "Металлург" в Кривом Роге, универсальный спортивный зал в Киеве, спортивно-оздоровительный комплекс в Тростянце, многофункциональный дворец спорта в Тернополе, Центр олимпийских видов спорта в Каховке и дворец спорта в Хмельницком.

Напомним, координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в рамках инициированной Владимиром Зеленским инфраструктурной программы в этом году также откроют 80 стадионов и 29 бассейнов по всей стране.