Спортивная телепрограмма: что смотреть по ТВ в первый карантинный уикенд

14 ноября в Украине стартовал Карантин выходного дня. И чтобы как-то скрасить ваше пребывание дома, мы собрали все самые интересные события, которые можно будет посмотреть по телевизору или в интернете в эти выходные. Центральным событие уикенда станет поединок сборной Андрея Шевченко в Лиге наций. Онлайн-трансляция Германия – Украина доступна на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями матча.
СУББОТА, 14 ноября
Футбол. Лига наций. 5 тур
16:00 Мальта – Андорра – "Футбол 2"
16:00 Сан-Марино – Гибралтар – "Футбол 3"
19:00 Кипр – Люксембург – "Футбол 3"
19:00 Азербайджан – Черногория – "Футбол 2"
21:45 Германия – Украина – ТРК "Украина", "Футбол 1"
21:45 Швейцария – Испания – "Футбол 2"
21:45 Португалия – Франция – "Футбол 3"
23:40 Швеция – Хорватия – в записи на "Футбол 2"
Гандбол. Кубок ЕГФ 2-й раунд
16:00 "Одесса" (Украина) – "Грачаница" (Босния и Герцеговина) – Sport 1
Автоспорт. WTCR
16:00 Финальный этап на трассе Арагон. Квалификация – Eurosport 1
Баскетбол. Отбор на женский Евробаскет-2021. 4 тур
19:55 Украина – Бельгия – XSport
Велоспорт. Трек
18:00 Чемпионат Европы в Пловдиве – Eurosport 1
ММА. UFC
02:00 Fight Night 183 – Setanta Sports
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ноября
Бокс. Бой за титул чемпиона мира WBO до 66,7 кг
5:00 Теренс Кроуфорд – Келл Брук – Megogo
Формула-1
12:10 Гран-при Турции – Setanta Sports
Футбол. ЧУ. Первая Лига
13:00 "Кремень" – "Кристалл" – Sport 1
Автоспорт. WTCR
10:00 Финальный этап на трассе Арагон. Гонка 1 – Eurosport 1
14:00 Финальный этап на трассе Арагон. Гонка 2 – Eurosport 1
16:00 Финальный этап на трассе Арагон. Гонка 3 – Eurosport 1
Футбол. Лига наций. 5 тур
16:00 Сев. Македония – Эстония – "Футбол 2"
16:00 Словакия – Шотландия – "Футбол 1"
19:00 Нидерланды – Босния и Герцеговина – "Футбол 1"
19:00 Уэльс – Ирландия – "Футбол 1"
19:00 Турция – Россия – "Футбол 3"
21:45 Италия – Польша – "Футбол 2"
21:45 Австрия – Сев. Ирландия – "Футбол 3"
21:45 Бельгия – Англия – "Футбол 1"
Хоккей. УХЛ
16:55 "Донбасс" – "Днепр" – XSport
Теннис. WTA. Турнир International в Линце
16:00 Финал – Eurosport 2
Смотрите, как женская сборная Украины по баскетболу выиграла у Португалии
Все подробности в спецтеме Лига наций
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