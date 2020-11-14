Спортивная телепрограмма: что смотреть по ТВ в первый карантинный уикенд

Мужская футбольная сборная играет в Лиге наций, а женская баскетбольная - бьется за Евро

14 ноября в Украине стартовал Карантин выходного дня. И чтобы как-то скрасить ваше пребывание дома, мы собрали все самые интересные события, которые можно будет посмотреть по телевизору или в интернете в эти выходные. Центральным событие уикенда станет поединок сборной Андрея Шевченко в Лиге наций. Онлайн-трансляция Германия – Украина доступна на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями матча.

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СУББОТА, 14 ноября

Футбол. Лига наций. 5 тур

16:00 Мальта – Андорра – "Футбол 2"

16:00 Сан-Марино – Гибралтар – "Футбол 3"

19:00 Кипр – Люксембург – "Футбол 3"

19:00 Азербайджан – Черногория – "Футбол 2"

21:45 Германия – Украина – ТРК "Украина", "Футбол 1"

21:45 Швейцария – Испания – "Футбол 2"

21:45 Португалия – Франция – "Футбол 3"

23:40 Швеция – Хорватия – в записи на "Футбол 2"

Гандбол. Кубок ЕГФ 2-й раунд

16:00 "Одесса" (Украина) – "Грачаница" (Босния и Герцеговина) – Sport 1

Автоспорт. WTCR

16:00 Финальный этап на трассе Арагон. Квалификация – Eurosport 1

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Украина – Бельгия / Фото: ФБУ

Баскетбол. Отбор на женский Евробаскет-2021. 4 тур

19:55 Украина – Бельгия – XSport

Велоспорт. Трек

18:00 Чемпионат Европы в Пловдиве – Eurosport 1

ММА. UFC

02:00 Fight Night 183 – Setanta Sports

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ноября

Бокс. Бой за титул чемпиона мира WBO до 66,7 кг

5:00 Теренс Кроуфорд – Келл Брук – Megogo

Формула-1

12:10 Гран-при Турции – Setanta Sports

Футбол. ЧУ. Первая Лига

13:00 "Кремень" – "Кристалл" – Sport 1

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Автоспорт. WTCR

10:00 Финальный этап на трассе Арагон. Гонка 1 – Eurosport 1

14:00 Финальный этап на трассе Арагон. Гонка 2 – Eurosport 1

16:00 Финальный этап на трассе Арагон. Гонка 3 – Eurosport 1

Футбол. Лига наций. 5 тур

16:00 Сев. Македония – Эстония – "Футбол 2"

16:00 Словакия – Шотландия – "Футбол 1"

19:00 Нидерланды – Босния и Герцеговина – "Футбол 1"

19:00 Уэльс – Ирландия – "Футбол 1"

19:00 Турция – Россия – "Футбол 3"

21:45 Италия – Польша – "Футбол 2"

21:45 Австрия – Сев. Ирландия – "Футбол 3"

21:45 Бельгия – Англия – "Футбол 1"

Хоккей. УХЛ

16:55 "Донбасс" – "Днепр" – XSport

Теннис. WTA. Турнир International в Линце

16:00 Финал – Eurosport 2

Смотрите, как женская сборная Украины по баскетболу выиграла у Португалии

Все подробности в спецтеме Лига наций

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