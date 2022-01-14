Спаливший Москву украинец попрощался с фанатами

Титулованный украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак объявил о завершении карьеры. Спортсмен был отстранен от выступления из-за допинга

Дмитрий Чумак завершил карьеру / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион Европы и призер чемпионатов мира попрощался с большим спортом посредством соцсетей.

"17 лет! Фантастических 17 лет!! Именно столько я посвятил большому спорту! И теперь с приятным и немного грустным чувством могу сказать, что завершаю профессиональную карьеру... Сколько же всего было… сколько радости, адреналина и позитивных эмоций, сколько крови и пота, сколько тяжелых тренировок… и победы, и поражения были. Но главное, завершая этот путь, чувствую себя победителем!", – написал Чумак в Instagram.

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Кто такой Дмитрий Чумак

Чумак родился в Скадовске 11 июля 1990 года. Он пять раз побеждал на чемпионатах Европы, а на мировых первенствах брал серебро и бронзу.

В 2021 году он выиграл чемпионат Европы, проходивший в Москве, а затем опубликовал в Instagram провокационный пост, чем разозлил россиян.

Украинец опубликовал строки из хита группы "Ленинград": "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком", и приложив к ним фото горящей Красной площади.

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Месть Москвы не заставила себя долго ждать. Спустя несколько месяцев Дмитрия Чумака отстранили от соревнований из-за подозрений в применении запрещенных препаратов и попытке подкупа допинг-офицера.

"Самая коррумпированная организация в мире ITA (International Testing Agency) обвинила меня в нарушении антидопинговых правил. При этом допинг не нашли. Еще и приписали попытку подкупа. Так и живем))", – отреагировал на скандал Дмитрий Чумак.

Украинский штангист Дмитрий Чумак / Фото: Getty Images

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К сожалению, из-за этих разбирательств Дмитрий пропустил Олимпиаду-2020, а теперь и вовсе ушел из спорта.