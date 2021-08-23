Сняла с себя все! После отказа от украинского паспорта Баюл показала себя голой

После отказа от украинского паспорта, Оксана Баюл продолжает эпатировать своих подписчиков в Instagram.
Добить своих поклонников 43-летняя фигуристка решила публикацией в сторис Instagramфотографии в стиле ню.
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Олимпийская чемпионка продемонстрировала голую спину, усыпанную украшениями.
Видимо это и есть ответ Оксаны Баюл всем критикам за ее неоднозначные поступки в последние дни.
Ранее известная фигуристка Оксана Баюл отказалась от украинского паспорта накануне Дня Независимости Украины, чем вызвала волну критики в Сети.
Перед этим спортсменка жаловалась, что ее не пригласили в Киев на празднование Дня Независимости.
Сегодня Баюл опубликовала новый пост в Instagram, подведя итоги последних дней.
"Я всех за все благодарю. Родилась русской, выиграла золото за Украину, а умру американкой", – написала Баюл.
Кто такая Оксана Баюл
Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. Фигуристка завоевала золотую медаль на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере.
После этого спортсменка перебралась в США и живет там по сегодняшний день. За океаном Баюл запомнилась скандалом из-за аварии в состоянии алкогольного опьянения, после чего вынуждена была пройти реабилитацию.
Фигуристка также известна своими пророссийскими взглядами. Ранее она заявляла, что "Украине надо дружить с Россией", а теперь удивляется, что не получила приглашения в Киев от президента страны.