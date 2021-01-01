Смертник взорвал волейбольный матч в Пакистане. Вспоминаем, как это было

Начало года всегда ассоциируется с чем-то светлым, позитивным. Но даже в такие дни не обходится без трагедий. Одна из них произошла в Пакистане 11 лет назад.
1 января 2010 года взрыв прогремел на стадионе в городе Лакки-Марват, на северо-западе Пакистана. Там как раз шел волейбольный матч между местными командами. Террорист-смертник подъехал на начиненном взрывчаткой автомобиле и привел в действие детонатор. Сила взрыва была настолько мощной, что ощущалась на расстоянии 18 км от эпицентра.
Взрывная волна снесла часть крыши стадиона и разрушила несколько находящихся рядом домов. Погибли 105 человек, более сотни получили ранения.
Полиция заявила, что целью теракта на стадионе могла быть встреча старейшин пуштунских племен.
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