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Смертельный вирус останавливает соревнования: уже 17 погибших

18 марта, 20:38

Александр Трикиша Александр Трикиша

Все международные соревнования запрещены в двенадцати странах до 11 апреля

Эпидемия ринопневмонии, произошедшая во время соревнований в Испании, посеяла хаос в мире конного спорта. По данным Международной федерации конного спорта, число мертвых лошадей сейчас составляет семнадцать. Десять лошадей погибли в Испании, пять – в Германии и две – в Бельгии.

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Вирус, который не заразен для человека, выявлен в девяти европейских странах. Также произошла вспышка вируса в голландской конюшне. Во вторник последние оставшиеся в Валенсии лошади получили разрешение на выезд. Их доставят домой на грузовиках. После появления конского вируса животные были помещены на карантин, сообщает 7sur7.be.

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Из-за вспышки вируса FEI запретила все международные соревнования в двенадцати странах до 11 апреля. Отметим, что соревнования по конному спорту входят в программу Олимпийских игр.

Ранее мы писали, что в Венесуэле украли и съели победителя престижных соревнований. Океанский Залив побеждал в соревнованиях по конному спорту.

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вирус лошади конный спорт

Источник: Сегодня|Спорт

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