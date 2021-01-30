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"Слышал, как он кричал от боли": лыжник слетел с трассы и сломал бедро об рекламный щит

30 января, 17:33

Елена Павлова Елена Павлова

Эндрю Янг покидал соревнования в шведском Фалуне на носилках

Британский лыжник Эндрю Янг очень серьезно травмировался на Кубке мира в шведском Фалуне. Преодолевая один из поворотов в заключительной части гонки классическим стилем, 28-летний спортсмен упал. За компанию британец утащил за собой одного из соперников и врезался в рекламный щит, ограждающий трассу от обрыва.

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Янг не смог продолжить гонку и покинул трассу уже на носиках в сопровождении врачей. После чего на скорой помощи лыжник отправился в ближайший госпиталь, где ему диагностировали перелом бедренной кости.

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"Мы абсолютно уверены, что он сломал бедренную кость. Сезон для него закончился. Теперь нам просто остается надеяться, что карьере Эндрю ничего не угрожает", — цитирует капитана сборной Великобритании Йостейн Винжеруи Expressen.

Эндрю Янг
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Эндрю Янг / Фото: Instagram

"Я слышал его крик. Когда пришел в себя после падения, слышал, как он кричал от боли. Надеюсь, что с ним все будет хорошо", – цитирует упавшего вместе с Янгом норвежца Эрика Валнеса TV2.

Ранее мы писали, что российскому лыжнику-хулигану грозит тюрьма в Финляндии.

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