Следующим шагом будет ошейник. Беларусь запретила спортсменам выезжать за границу

Знаменитый белорусский легкоатлет Андрей Кравченко показал переписку, где Министерство спорта запрещает спортсменам выезжать за границу на соревнования

Кравченко показал переписку с чиновниками

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Андрей Кравченко рассказал в соцсетях, что Министерство спорта Беларуси запретило всем спортсмена выезжать за границу. Легкоатлет опубликовал переписку в Instagram.

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"Спасибо людям за информацию! Как мы видим "хата с краю" – уже не работает! Осталось только поводок с ошейником повесить на шею и рот пластырем заклеить! Спортсмены, которые терпели ради спорта, соревнований, теперь за ваше молчание придется расплачиваться. Но чем дальше, тем интересней наблюдать! Возможно следующим шагом будет ошейник с GPS", – написал Кравченко.

Ранее на Олимпиаде-2020 в Токио вспыхнул скандал после того, как Кристина Тимановская раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Белорусские чиновники пытались насильно вывезти спортсменку из Японии. Тимановской пришлось просить защиты Международный олимпийский комитет.

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