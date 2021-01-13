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Следом за Белодед украинский дзюдоист-супертяж взял медаль элитного турнира

13 января, 19:39

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Яков Хаммо в Катаре проиграл только легендарному французу в полуфинале

Сборная Украины завоевала вторую награду престижного соревнования серии "Мастерс" в Дохе. Позавчера чемпионка-красавица Белодед взяла медаль турнира по дзюдо в Катаре. Сегодня ее успех повторил Яков Хаммо, ставший бронзовым призером в весовой категории свыше 100 кг.

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На пути к полуфиналу 26-летний уроженец Донецкой области одолел соперников из Бразилии, Словении и Японии. Причем, серебряного призера Олимпийских игр-2016 Харасаву украинец уложил уже на второй минуте – иппон! А вот за путевку в финал Хаммо уступил восьмикратному чемпиону мира и двукратному олимпийскому чемпиону – французу Тедди Ринеру. Зато в дуэли за "бронзу" Яша справился с таджиком Темуром Рахимовым.

Турниры серии "Мастерс" собирают элиту дзюдо. Выше рангом считаются только Олимпийские игры и чемпионат мира. До этого года из украинцев призером подобных соревнований становился только Георгий Зантарая.

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Ранее Хаммо побеждал на Гран-при по дзюдо в Дюссельдорфе.

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Смотрите, как Даша Белодед пробовала играть в теннис.

Дарья Белодед учится играть в теннис

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Катар медаль дзюдо Яков Хаммо
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