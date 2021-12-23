Скандальный каратист подрался во Львовском районном совете (видео)

Бронзовый призер Олимпиады-2020 Станислав Горуна стал участником драки во Львовском районном совете, но зачинщиком потасовки был не он

Станислав Горуна подрался с депутатом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети появилось видео, на котором депутат от "Самопомощи" Горуна столкнулся с Богданом Федуном из "Свободы".

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Федун схватил Горуну за одежду, а после словесной перепалки попытался дарить его головой.

Каратист применил прием и завалил соперника на пол, а далее к ним подбежали другие депутаты и растянули.

Горуна после Олимпиады-2020 запомнился резким высказыванием в защиту Ярославы Магучих после скандальных обнимашек с россиянкой Марией Ласицкене.

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"Спорт, мать вашу, вне политики. Спорт – это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни", – написал тогда Горуна.

После этого оказалось, что и сам Горуна ездил в Россию уже после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

В свою защиту каратист заявил, что не делился опытом с боевиками: "Люди в Новосибирске даже не знали о том, что происходит у их западной границы. Там пропаганда не велась, люди из Центральной России не особо понимали, что мы воюем, они не были в курсе событий, которые происходят."