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Скандал в фигурном катании: россиянок заподозрили в махинациях с гормонами

31 марта, 20:24

Александр Трикиша Александр Трикиша

В мире уже не верят, что российские спортсмены могут соревноваться по-честному

Американский журналист Дейв Лиз озвучил новые подозрения в махинациях в российском спорте. На этот раз в центре внимания оказались фигуристки. По мнению Лиза, многие российские фигуристки принимают блокаторы гормонов. Напомним, что из-за махинаций с допингом Россия отстранена от международных соревнований до конца 2022 года.

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"Не думаю, что кто-то обвиняет Щербакову лишь в том, что она худая. Есть другие основания полагать, что Анна не здорова. Например, ее волосы и так далее.

Мне нравится ее катание, но я искренне беспокоюсь о здоровье всех фигуристок из группы Этери Тутберидзе и я не намерен за это просить прощения. Мы видели слишком много сломанных спортсменок, которых просто выбрасывали.

Многие фигуристки садятся на гормональную терапию. Откуда мне это известно? В российском фигурном катании это обсуждается давно. Это не секрет", – написал Лиз, которого цитирует Championat.

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скандал чемпионат мира фигурное катание российские спортсмены

Источник: Сегодня|Спорт

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