Шварценеггер почтил память легенды из Макеевки: "Сила тела – ничто по сравнению с силой разума"

13 февраля умер легендарный тяжелоатлет, олимпийский чемпион, Юрий Власов. Он был кумиром Арнольда Шварценеггера.

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Голливудский актер и бодибилдер тепло отозвался о Власове, который был родом из Макеевки.

"Юрий Власов учил всех нас, что "невозможно" – это просто слово. Он был первым, кто поднял 200 кг, и он вдохновил меня, когда я встретил его молодым атлетом в 1961 году. Именно из-за таких людей, как он, я отказываюсь говорить, что сделал себя сам.

Когда мне посчастливилось познакомиться с ним, я был потрясен. Этот человек был не просто отличным атлетом – он был великим мыслителем: говорил о поэзии и политике, как профессор, и носил с собой больше книг, чем гирь. Он сказал мне, что сила тела – ничто по сравнению с силой разума. Он был одним из сильнейших людей в мире и считал, что настоящая сила исходит от слов. Он был действительно единственным в своем роде, и я надеюсь, что каждый из нас сможет найти вдохновение в его истории. Мне повезло знать его, и я буду очень по нему скучать", – написал Шварценеггер в Twitter.

На счету Власова "золото" Игр-1960, "серебро" Олимпиады-1964 и четыре победы на чемпионатах мира. Он несколько раз за карьеру устанавливал мировые рекорды.

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С 1989 по 1991 год Юрий был народным депутатом СССР. А в 1993-м был избран в Госдуму РФ. В 1996-м Власов участвовал в выборах президента России и набрал 0,20% голосов.

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