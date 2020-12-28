Шквальный ветер снес трассу, а спортсменов пришлось срочно эвакуировать

А в Италии гонку перенесли из-за сильных снегопадов

Погода в Западной Европе вновь вмешивается в соревнования горнолыжников. Так стремительно усилившийся ветер в австрийском Земмеринге буквально снес трассу и вынудил организаторов Кубка мира отменить вторую попытку в женском гигантском слаломе.

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Отмена гонки вполне возможно лишила победы словачку Петру Влхову, которая лидировала после первой попытки. На 0,22 секунды от нее отстала итальянка Марта Бассино, а Мишель Жизен из Швейцарии шла третьей в 0,35 секунды от Петры. Олимпийская чемпионка американка Микаэла Шиффрин собиралась штурмовать пьедестал с 4-й позиции.

Петра Влхова / Фото: Reuters

Но ветер сносил барьеры и рекламные конструкции на трассе, и всех участников срочно эвакуировали из зоны старта.

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Не состоялась сегодня и гонка мужского Кубка мира по горнолыжному спорту в итальянском Бормио. Курорт Ломбардии накануне завалило снегом, который не прекращался и в понедельник. Сначала организаторы хотели вместо скоростного спуска сегодня провести Супер-G, но в итоге гонки пройдут во вторник и среду.

Глава мужского Кубка мира Маркус Вальднер отметил, что было невозможно обеспечить участникам безопасность.

В прошлом сезоне скоростной спуск в Сочи отменили из-за погоды, а горнолыжниц катали на бобах.

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