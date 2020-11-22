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"Ще не вмерла" в Москве! Сумасшедший украинец-скалолаз выиграл чемпионат Европы, обставив россиянина

22 ноября, 17:55

Олег Люлька Олег Люлька

Украинца Даниила Болдырева приглашали в сборные других стран, но он отказался

28-летний украинец Даниил Болдырев завоевал "золото" чемпионата Европы по скалолазанию в Москве в дисциплине "скорость". В финале соревнований в столице РФ Даниил на пять сотых секунды опередил россиянина Льва Рудацкого. Третьим стал поляк Марцин Дзенский. В честь победы Болдырева в Москве прозвучал гимн "Ще не вмерла"!

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Болдырев. Чемпион Европы. Скалолазание Видео: Instagram

Даниилу Болдыреву 28 лет. На ЧМ-2014 он в скоростной дисциплине установил мировой рекорд (5,6 с), который позже побил иранец Реза Алипур (5,48 с). Отметим, что скалолазание войдет в программу Олимпиады в следующем году. И в Токио Болдырев наверняка поспорит за медали.

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Ранее, рассказывая о себе, Даниил Болдырев признался "Сегодня", что делал успехи в легкой атлетике и его приглашали выступать за австрийскую и польскую сборные, но он отказался.

"В тренировки, которые длятся 2,5-4 часа, включаю элементы единоборств, легкой атлетики, футбола, йоги, пилатеса. Нужно мыслить глобально. Если ты хочешь быть лучшим – должен быть сумасшедшим", – говорит о себе Болдырев.

Ранее мы писали, что украинец стал самым сильным человеком планеты! Алексей Новиков пошел по стопам Василия Вирастюка, выиграв турнир World Strongest Man во Флориде.

Видео: Сегодня
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Россия Москва победа Украина скалолазы скалолазание Даниил Болдырев

Источник: Сегодня|Спорт

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