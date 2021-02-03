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Ша, я сказал! Новая "конституция" Олимпиады для фанов и спортсменов

3 февраля, 13:46

Олег Люлька Олег Люлька

Болельщикам нельзя будет петь и кричать, а спортсменам – вообще появляться на трибунах

Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и оргкомитет летней Олимпиады представили первую версию правил поведения на предстоящих Играх для спортсменов и болельщиков с учетом коронавируса. Хотя, напомним, Олимпаду в Токио еще могут отменить.

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В частности, болельщикам в столице Японии рекомендуется поддерживать спортсменов без использования кричалок и песен.

В правилах отмечается, что коронавирус передается от человека к человеку через инфицированные капли, выдыхаемые больным при кашле, разговоре, крике или пении, поэтому поддержка спортсменов на Играх в Токио должна осуществляться аплодисментами, а не выкриками.

Анонс Олимпиады-2020 в Токио

Анонс Олимпиады-2020 в Токио / Фото: Reuters

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Требования для спортсменов на Играх

  • Они должны будут использовать мобильное приложение, при помощи которого будут отправлять отчеты о состоянии своего здоровья. Эта информация будет передаваться местным органам здравоохранения
  • В олимпийской деревне атлеты должны будут максимально избегать физического контакта с окружающими, а также соблюдать дистанцию в два метра
  • Атлетам запрещено посещать соревнования в качестве зрителей
  • За две недели до поездки в Токио спортсмены должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус

Олимпийская надежда Украины Дарья Белодед

Олимпийская надежда Украины Дарья Белодед / Фото: AFP

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Напомним, изначально Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, но ее перенесли на лето-2021. Игры, если их снова не перенесут, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Кстати, ранее мы писали, что на ЧМ-2022 по футболу трибуны будут забиты зрителями. Столь смелые планы на мундиаль в Катаре строит президент ФИФА Джанни Инфантино.

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болельщики спортсмены Токио МОК Олимпиада-2020
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