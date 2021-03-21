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Сеточка, не скрывающая ничего: эротическое платье от словацкой велосипедистки

21 марта, 23:14

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Законно ли быть такой красивой?

Бывшая велосипедистка, а ныне Instagram-модель с двумя миллионами подписчиков Люсия Яворчекова после множества откровенных фотосессий снова нашла, чем удивить.

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Знойная словачка представила публике, пожалуй, самое эротическое платье в истории – нечто похожее на рыболовные сети, которыми Люсию поймали, что называется, в чем мать родила.

"Незаконно быть такой красивой", – восторгаются фолловеры Яворчековой под этим ее снимком в Instagram

Напомним, не так давно у Люсии Яворчековой возникли проблемы из-за излишней откровенности. Instagram забанил ее голое фото по жалобам пользователей соцсетей. Однако словачка опубликовала его снова, добавив небольшую наклейку на груди.

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Смотрите больше фото Люсии Яворчековой

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/ Фото: Instagram

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платье WAGs Люсия Яворчекова

Источник: Сегодня|Спорт

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