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Сексуальная легкоатлетка-чемпионка – лучшая спортсменка Украины 2020 года

21 декабря, 09:41

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В ТОП-10 журналисты не включили ни одного футболиста

В конце года принято подводить итоги. В эти дни Ассоциация спортивных журналистов Украины определила лучшего атлета страны. На первое место в списке поставили знаменитую легкоатлетку Марину Бех-Романчук, которая стала призеркой нескольких престижных турниров. В частности, Бех выиграла прыжки в длину в Берлине с личным рекордом.

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Результаты голосования АСЖУ опубликовала на своем на сайте.

Десятку лучших спортсменов определяли 12 журналистов из Экспертного совета АСЖУ. Каждый называл свою версию списка, а кандидаты получали от одного до десяти баллов. В итоге больше всего очков в голосовании получила 25-летняя легкоатлетка Марина Бех-Романчук.

Причем, уроженка Хмельницкой области всего на три пункта опередила 19-летнюю коллегу – прыгунью в высоту Ярославу Магучих (на фото ниже). Обе девушки – призерки чемпионата мира-2019, которые успели несколько раз подняться на пьедестал и на турнирах 2020 года.

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Ярослава Магучих

Ярослава Магучих / Фото: Instagram

Примечательно, что в ТОП-10 нет ни одного представителя "спорта №1" – футбола. Приводим полную десятку лучших спортсменов Украины по версии АСЖУ.

1. Марина Бех-Романчук (легкая атлетика).

2. Ярослава Магучих (легкая атлетика).

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3. Алексей Новиков (самый сильный человек планеты).

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4. Ольга Харлан (фехтование).

5. Дмитрий Пидручный (биатлон).

6. Михаил Романчук (плавание).

7. Дарья Белодед (дзюдо).

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8. Семен Новиков (греко-римская борьба).

9. Алина Ягупова (баскетбол).

10. Юлия Левченко (легкая атлетика).

Недавно Марина Бех поздравила мужа с рекордом интимным фото.

Смотрите, как Марина любовалась собой в купальнике на реке:

Марина Бех на водоеме

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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легкая атлетика Украина лучший 2020 Марина Бех Ярослава Магучих Спортсмен года
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