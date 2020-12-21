Сексуальная легкоатлетка-чемпионка – лучшая спортсменка Украины 2020 года

В конце года принято подводить итоги. В эти дни Ассоциация спортивных журналистов Украины определила лучшего атлета страны. На первое место в списке поставили знаменитую легкоатлетку Марину Бех-Романчук, которая стала призеркой нескольких престижных турниров. В частности, Бех выиграла прыжки в длину в Берлине с личным рекордом.
Результаты голосования АСЖУ опубликовала на своем на сайте.
Десятку лучших спортсменов определяли 12 журналистов из Экспертного совета АСЖУ. Каждый называл свою версию списка, а кандидаты получали от одного до десяти баллов. В итоге больше всего очков в голосовании получила 25-летняя легкоатлетка Марина Бех-Романчук.
Причем, уроженка Хмельницкой области всего на три пункта опередила 19-летнюю коллегу – прыгунью в высоту Ярославу Магучих (на фото ниже). Обе девушки – призерки чемпионата мира-2019, которые успели несколько раз подняться на пьедестал и на турнирах 2020 года.
Примечательно, что в ТОП-10 нет ни одного представителя "спорта №1" – футбола. Приводим полную десятку лучших спортсменов Украины по версии АСЖУ.
1. Марина Бех-Романчук (легкая атлетика).
2. Ярослава Магучих (легкая атлетика).
3. Алексей Новиков (самый сильный человек планеты).
4. Ольга Харлан (фехтование).
5. Дмитрий Пидручный (биатлон).
6. Михаил Романчук (плавание).
7. Дарья Белодед (дзюдо).
8. Семен Новиков (греко-римская борьба).
9. Алина Ягупова (баскетбол).
10. Юлия Левченко (легкая атлетика).
Недавно Марина Бех поздравила мужа с рекордом интимным фото.
Смотрите, как Марина любовалась собой в купальнике на реке:
Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов
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