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Сбежал из России в Италию: чемпион Европейских игр сменил гражданство перед Олимпиадой

9 февраля, 20:54

Елена Павлова Елена Павлова

Борец Заур Кабалоев – победитель Европейских игр 2019 года в Минске

Россия потеряла победителя Европейских игр 2019 года в Минске, борца греко-римского стиля Заура Кабалоева. Талантливый спортсмен сменил российское гражданство на итальянское. Кабалоев выступает в весе до 63 кг. Ранее два российских борца получили по 4 года дисквалификации.

"Заур будет выступать за Италию, он уволился, сменил гражданство — смысла его удерживать не было", – цитирует президента Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили ТАСС.

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Заур Кабалоев

Заур Кабалоев / Фото: Instagram

При этом Мамиашвили теперь уже не верит в перспективы 28-летнего Заура на Олимпийских играх-2020:

"Сможет ли он составить конкуренцию российским борцам в Токио? Не думаю. На адаптацию после перехода обычно уходит два года, плюс вне сборной составить конкуренцию ему будет крайне сложно".

Отметим, что на Европейских играх-2019 Кабалоев победил в весовой категории до 67 кг. Он также является бронзовым призером (до 63 кг) чемпионата Европы в Каспийске 2018 года и двукратным чемпионом России.

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Ранее благодаря допингу россиянина украинский силач стал дважды чемпионом Европы.

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Россия Италия борьба гражданство Олимпиада-2020 борьба греко-римская
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