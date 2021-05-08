Самый дорогой спортивный сувенир находится не на нашей планете. Как такое случилось?

Коллекционеры любят платить огромные деньги за различные спортивные сувениры. Однако самые желанные реликвии, за которые могли бы выложить десятки миллионов, нужно сначала вернуть на Землю

Алан Шепард стал первым человеком, сыгравшим в гольф на Луне

Различные спортивные реликвии давно стали лакомым кусочком для коллекционеров. Некоторые лоты уходят с молотка за сотни тысяч, а то и миллионы долларов. Тем не менее, есть один спортивный сувенир, за который выложили бы не менее 10 миллионов долларов. Но он находится не на нашей планете!

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6 февраля 1971 года американский астронавт Алан Шепард сыграл в гольф на поверхности Луны. После приземления Шепард достал клюшку для гольфа, которую незаметно пронес на Аполлон-14, и сделал два удара.

По возвращении на Землю первый гольфист в истории Луны передал клюшку в музей Ассоциации гольфа США, чем немного разозлил НАСА, а вот мячики так и остались храниться где-то на спутнике Земли.

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Недавно специалист по изображениям и автор книги к годовщине полета "Apollo Remastered" Энди Сондерс разбирал фото, сделанные астронавтами Аполлона-14, и заметил два шара. Один находится примерно в 40 метрах от того места, где Шепард размахивал клюшкой, а второй в условиях слабой гравитации пролетел около 20 метров.

Специалист Golden Age Golf Auction Боб Зафиан предполагает, что клюшка Шепарда могла бы уйти с молотка за 10 миллионов долларов, если бы когда-нибудь была выставлена на аукционе. А вот возвращение мячей стало бы настоящей "охотой миллиардеров". Зафиан считает, что торги за мячики только стартовали бы от 10 миллионов долларов за каждый!

"Это то, чего не может иметь никто другой. Абсолютно, без сомнения, самый дорогой из существующих предметов для гольфа, если кто-нибудь его вернет за Землю", – сказал как-то Зафиан, которого цитирует ESPN.

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