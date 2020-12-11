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Самая сильная девочка в мире: 7-летняя школьница подняла штангу весом в 80 кг

11 декабря, 12:37

Александр Трикиша Александр Трикиша

Невероятная история юной канадки взорвала интернет

7-летняя школьница из Канады Рори ван Ульфт смело может считать себя самой сильной девочкой в мире. Несмотря на юный возраст она может поднять 80 кг. Уже Рори побеждает на соревнованиях с соперниками, на несколько лет старше нее. Рори начала заниматься тяжелой атлетикой сразу после своего пятилетия, после того как ее заметили на уроке гимнастики.

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Недавно она стала чемпионкой США по тяжелой атлетике среди юношей до 11 и 13 лет в весовой категории до 30 кг, что сделало ее самой молодой национальным чемпионкой США среди юношей в истории.

Но Рори считает себя прежде всего гимнасткой. Она уделяет тренировкам по гимнастике девять часов в неделю, в то время как занятия по тяжелой атлетике занимают всего четыре часа.

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После того, как она выиграла свою первую медаль в гимнастике – бронзу в соревнованиях на бревне – она ​​сказала родителям: "Я предпочитаю гимнастику тяжелой атлетике, потому что в гимнастике мне не нужно ничего поднимать над головой".

Школьница может берет вес рывком 32 кг, толканием 42 кг, в приседании 61 кг и в становой тяге 80 кг, используя олимпийскую гриф для женщин, пишет dailymail.

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тяжелая атлетика гимнастка

Источник: Сегодня|Спорт

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