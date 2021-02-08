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Самая сексуальная журналистка Литвы: любит мотогонки, бокс и продает интимные фото

8 февраля, 23:53

Александр Трикиша Александр Трикиша

С такой красоткой следить за спортом намного приятнее

Любители спорта в Литве хорошо знают Викторию Малисаускайте. Эффектная красотка начинала карьеру в роли ринг-герл в различных соревнованиях по единоборствам, а сейчас появляется в ринге в качестве журналистки. Также Виктория любит экстремальные виды спорта и даже сама садится за руль мотоцикла.

Невероятные внешние данные позволили девушке заработать огромную популярность у фанатов и поправить финансовое положение. Виктория не стесняется продавать свои интимные фото на специализированном сайте всего за 26 долларов в месяц. А вот такие фото она выкладывает на свою страницу в Instagram:

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девушка журналистка красотка WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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