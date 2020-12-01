С 25 до 70 млрд гривен: финансирование Минспорта планируют увеличить в три раза

Больше половины суммы будут составлять средства из местных бюджетов

Министерство молодежи и спорта Украины, за следующие четыре года, планирует почти трехкратное увеличение государственных расходов на спорт и физическую культуру, сообщает Telegram-канал U.Sport.

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По информации источника, расходы увеличат с 25,3 млрд грн (2017-2020 годы) до 69,25 млрд грн на период 2020-2024. Данное увеличение внесено в проект Постановления Кабинета Министров Украины, согласно которому планируется продление до 2024 года Государственной целевой социальной программы развития физической культуры и спорта, принятой в 2017 году.

Общие расходы проекта состоят из трех направлений:

1) Государственный бюджет – 42%

2) Местные бюджеты – 54%

3) Другие источники – 4%

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