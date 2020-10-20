Российские спецслужбы пытались сорвать Олимпиады в Пхенчхане и Токио

Великобритания и США обвинили российские спецслужбы в попытке сорвать летнюю Олимпиаду-2020 в Токио с помощью кибератак – сообщает The Guardian. Это стало известно в результате совместной операции Национального центра кибербезопасности Великобритании и американской разведки.

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Министерство юстиции США заявило, что шесть членов подразделения российской военной разведки сыграли ключевую роль в нападениях на ряд целей. Включая зимние ОИ-2018 года в Южной Корее и французские выборы 2017 года.

"ФБР неоднократно предупреждало, что Россия является очень умелым киберпротивником, и информация, представленная в этом обвинительном заключении, иллюстрирует, насколько всепроникающей и разрушительной является кибердеятельность России на самом деле", — сказал заместитель директора ФБР Дэвид Боудич.

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Во время зимних Игр в Пхенчхане-2018, по данным Великобритании, киберподразделение ГРУ попыталось замаскироваться под северокорейских и китайских хакеров, когда нацелилось на церемонию открытия Олимпиды. В результате атаки был остановилен веб-сайт, чтобы зрители не могли распечатать билеты, и отключился Wi-Fi на стадионе. Также нападениям подверглись телевещатели, горнолыжный курорт, официальные лица, поставщики услуг и спонсоры.

Олимпиада-2020 / Фото: Reuters

Также британские официальные лица заявили, что хакеры уже провели операции по "киберразведке" против организаторов Олимпиады-2020 в Токио, которую перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

"Действия ГРУ против Олимпийских и Паралимпийских игр циничны и безрассудны. Мы осуждаем их самым решительным образом", — заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Напомним, что в декабре 2019 года российский спорт был наказан за подтасовки базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира.

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