22 мая 18:00
Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
22 мая 18:00
Арсенал --
Эвертон --
22 мая 19:00
Сассуоло --
Милан --
22 мая 19:00
Интер --
Сампдория --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
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Польша --
Уэльс --
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Шотландия --
Украина --
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Италия --
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Российские оккупанты забрали жизнь у чемпиона Украины

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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20 мая, 13:05
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В боях под Харьковом погиб член сборной Украины по спортивному ориентированию Олег Ленюк
Олег Ленюк - неоднократный чемпион Украины по спортивному ориентированию
Олег Ленюк - неоднократный чемпион Украины по спортивному ориентированию

Украина продолжает терять своих лучших спортсменов. Еще одна трагическая новость пришла из Харьковщины. Там в боях с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины по спортивному ориентированию Олег Ленюк, сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

"По словам побратимов, Олег всегда был добросовестным и отважным бойцом, а главное – человеком чести и слова.

На войне проявлял себя как мужественный и выносливый воин", – говорится в сообщении.

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Олег Ленюк родом с Буковины. Он был многократным чемпионом Украины и серебряным призером чемпионата Европы по рогейну – разновидности спортивного ориентирования.

Его отец, тоже Олег Ленюк, занимался спортивной ориентировкой и участвовал в соревнованиях среди ветеранов.

В 2022 году Олег Ленюк-младший стал выпускником кафедры математических проблем управления и кибернетики Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, где получил диплом магистра.

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Ранее мы сообщали, что в бою с рашистами погиб украинский боксер Виктор Понятенко. Спортсмен становился серебряным призером Кубка Украины по боксу.

Виктор Понятенко погиб защищая Украину от оккупантов
Виктор Понятенко погиб защищая Украину от оккупантов

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Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

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Тампере, Финляндия

13-29 мая

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Бельгия Бельгия
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Франция Франция
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4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англия Англия
1762
6
Италия Италия
1723
7
Испания Испания
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Мексика Мексика
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Нидерланды Нидерланды
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Какое место у Украины
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Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
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Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
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17
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Ла Лига
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Реал Реал
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2
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Бавария Бавария
77
2
Боруссия Д Боруссия Д
69
3
Байер Байер
64
Серия А
Чемпионат Италии
1
Милан Милан
83
2
Интер Интер
81
3
Наполи Наполи
76
Лига 1
Чемпионат Франции
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ПСЖ ПСЖ
83
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