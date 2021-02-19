Жесткое падение: россиянин потерял лыжу на трассе чемпионата мира и кувыркнулся

Горнолыжная дистанция в Италии оказалась слишком коварной для десятков спортсменов

В эти дни в итальянском муниципалитете Кортина д'Ампеццо проходит чемпионат мира по горнолыжному спорту. Сегодня проводились соревнования по гигантскому слалому, и далеко не всем спортсменам удалось преодолеть трассу. Среди неудачников оказались все четверо представителей России.

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Об этом сообщил сайт "Чемпионат".

Ранее российские лыжники вляпались в скандал с дисквалификацией.

Особенно показательным стало падение Александра Андриенко. На одном из крутых поворотов он сильно наклонился, и крепление его лыж не выдержало. Одна лыжа слетела с ноги спортсмена, он упал, но, к счастью, его здоровью ничего не угрожает. Уже на одной лыже россиянин встал, но снова не удержал равновесие и упал, перевернувшись боком. После этого ему удалось-таки стать на ноги и отправиться к финишу на одной лыже.

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К слову, дистанцию не смогли преодолеть многие горнолыжники. В первой попытке полностью ее прошли лишь 62 спортсмена из ста.

Недавно российские лыжники завалили друг друга на "Тур де Ски", после чего выясняли отношения на трассе.

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