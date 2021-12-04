Россиянин не отыгрался: Карлсен продолжает лидировать в матче за корону

В субботу, 4 декабря, в Дубае состоялась седьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам. Претендент из РФ Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью.
Таким образом в матче продолжает лидировать Карлсен – 4:3.
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Напомним, накануне состоялась самая продолжительная партия в истории чемпионских матчей. Она длилась 7 часов и 45 минут и закончилась на 136-м ходу победой Магнуса Карлсена – действующего чемпиона мира.
Всего предусмотрено 14 классических партий. Если после них будет ничья, то шахматисты сыграют тай-брейк.
Призовой фонд чемпионского матча – 2 миллиона евро. Победитель получает 60%, если победа будет достигнута на тай-брейке – 55%.