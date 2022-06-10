Россиян не должно быть на турнирах. Чемпион мира поставил жесткий ультиматум

Первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины Георгий Зантарая сделал официальное заявление по поводу участия россиян в турнире в Улан-Баторе. Прославленный спортсмен откажется от своих титулов в знак протеста, если дзюдоистов из страны-агрессора допустят к соревнованиям.

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"Только что увидел на официальном сайте Международной Федерации Дзюдо, что спортсмены из россии зарегистрировались для участия в турнире в Улан-Баторе и смогут принять участие под нейтральным статусом кандидата (под флагом Федерации).

Напоминаю, что до этого я уже писал, что спорт не может стоять в стороне от политических вопросов, особенно если речь идет о войне.

Поэтому я хочу сделать такое важное для меня сообщение:

если российским спортсменам разрешат участвовать в турнире – я официально откажусь от всех своих титулов и звания чемпиона мира!

Мне очень досадно, что моя любимая спортивная федерация, которая всегда подчеркивает такие ценности, как мир, единение и дружба, сейчас пассивно поддерживает войну в Украине. Я не буду стоять в стороне, я хочу, чтобы все знали, что пока вы регистрируетесь на турнир – в Украине ежедневно умирают сотни людей, еще тысячи живут под ежедневными обстрелами и взрывами.

Я хочу заверить, что Украина не будет участвовать в турнире, если представители россии будут к нему допущены даже под флагом Федерации.

Для меня очень важно, чтобы спорт, которым я занимаюсь всю жизнь и его главные представители были на стороне Украины: страны, где я вырос, жил, работаю и страны, которая сейчас не может полноценно функционировать из-за войны, которую начала россия!", – написал Зантарая на странице в Facebook.