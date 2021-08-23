Родилась русской, умру американкой: Баюл ответила на критику за отказ от украинского паспорта

Известная фигуристка Оксана Баюл отказалась от украинского паспорта накануне Дня независимости Украины, чем вызвала волну критики в Сети

Оксана Баюл / Фото: Instagram

Многие посчитали, что такое решение олимпийская чемпионка приняла после того, как ее не пригласили на празднование 30-й годовщины независимости Украины.

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Сегодня Баюл опубликовала новый пост в Instagram, подведя итоги последних дней.

"Я всех за все благодарю. Родилась русской, выиграла золото за Украину, а умру американкой", – написала Баюл.

Кто такая Оксана Баюл

Оксана Баюл стала первой Олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. Фигуристка завоевала золотую медаль на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере.

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После этого спортсменка перебралась в США и живет там по сегодняшний день. За океаном Баюл запомнилась скандалом с аварией в состоянии алкогольного опьянения, после чего вынуждена была пройти реабилитацию.

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Оксана Баюл и ее "Лебедь" / Фото: Getty Images

"Кто открывал двери в клуб? Разве не знали, что это Оксана Баюл? Но все равно наливали", – оправдывалась как-то Оксана.

В 2016 году Баюл судилась с Украиной, требуя 50 миллионов долларов за использование ее имени и биографической информации. В 2018-м суд принял решение в пользу Украину, спортсменка подала апелляцию, но и ее проиграла.

Оксана Баюл смеется над российскими СМИ / Фото: Instagram

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А недавно она решила присоединиться к "спортсменам вне политики" и дала интервью российским СМИ, где заявила, что "Украине надо дружить с Россией". Также в интервью она восхищалась умением Путина договариваться.

Кстати, это не первый случай, когда Баюл симпатизировала президенту РФ. Не так давно Оксана не признавала победу Джо Байдена на выборах президента США, пока его не поздравит Путин. В своих сообщениях она называла его уважительно "Владимир Владимирович".