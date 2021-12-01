Ризатдинова посоветовала 10 сериалов! А сколько из них вы уже посмотрели?

Бронзовая призерка Олимпийских игр Анна Ризатдинова как-то рассказывала о своих любимых актерах. А сегодня гимнастка в Instagram посоветовала своим подписчикам десятку лучших сериалов, по ее мнению.
"Мой личный ТОП-10 сериалов с интересным сюжетом.
У меня не много свободного времени, но проводить его я люблю качественно! Поэтому очень скрупулезно и внимательно подбираю любой досуг.
Фильмы и сериалы – это отдельная тема для разговора!
Делюсь с вами своими находками – сериалами, которые советую к просмотру каждому", – написала Анна.
Лучшие сериалы по версии Ризатдиновой:
- "Ход королевы"
- "В ее глазах"
- "Кликбейт"
- "Последний танец" – must watch, ведь он рассказывает о великом спортсмене Майкле Джордане
- "Сестра Рэтчед"
- "Белые линии"
- "Элита"
- "Холстон"
- "Формула-1"
- "Большая маленькая ложь"
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Уроженка Симферополя начала заниматься гимнастикой в пять лет. В 2013 году украинка стала чемпионкой мира в упражнении с обручем, также Анна является многократной призеркой чемпионатов мира и Европы. После Олимпиады в Рио она завершила карьеру.
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