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Ризатдинова посоветовала 10 сериалов! А сколько из них вы уже посмотрели?

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
1 декабря, 14:46
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Знаменитая гимнастка призналась, что очень ответственно подходит к просмотру фильмов и сериалов
На первое место Ризатдинова поставила "Ход королевы"
На первое место Ризатдинова поставила "Ход королевы" / Фото: Коллаж: Сегодня

Бронзовая призерка Олимпийских игр Анна Ризатдинова как-то рассказывала о своих любимых актерах. А сегодня гимнастка в Instagram посоветовала своим подписчикам десятку лучших сериалов, по ее мнению.

"Мой личный ТОП-10 сериалов с интересным сюжетом.

У меня не много свободного времени, но проводить его я люблю качественно! Поэтому очень скрупулезно и внимательно подбираю любой досуг.

Фильмы и сериалы – это отдельная тема для разговора!

Делюсь с вами своими находками – сериалами, которые советую к просмотру каждому", – написала Анна.

Анна Ризатдинова с наградой Рио-2016
Анна Ризатдинова с наградой Рио-2016 / Фото: Getty Images


Лучшие сериалы по версии Ризатдиновой:

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  • "Ход королевы"
  • "В ее глазах"
  • "Кликбейт"
  • "Последний танец" – must watch, ведь он рассказывает о великом спортсмене Майкле Джордане
  • "Сестра Рэтчед"
  • "Белые линии"
  • "Элита"
  • "Холстон"
  • "Формула-1"
  • "Большая маленькая ложь"

ТЕСТ. Кто из украинских спортсменов автор книги? Угадайте по названию

Уроженка Симферополя начала заниматься гимнастикой в пять лет. В 2013 году украинка стала чемпионкой мира в упражнении с обручем, также Анна является многократной призеркой чемпионатов мира и Европы. После Олимпиады в Рио она завершила карьеру.

Анна Ризатдинова празднует день рождения
Анна Ризатдинова празднует день рождения / Фото: Instagram

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7
Александрия
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