Ризатдинова посоветовала 10 сериалов! А сколько из них вы уже посмотрели?

На первое место Ризатдинова поставила "Ход королевы" / Фото: Коллаж: Сегодня

Бронзовая призерка Олимпийских игр Анна Ризатдинова как-то рассказывала о своих любимых актерах. А сегодня гимнастка в Instagram посоветовала своим подписчикам десятку лучших сериалов, по ее мнению.

"Мой личный ТОП-10 сериалов с интересным сюжетом.

У меня не много свободного времени, но проводить его я люблю качественно! Поэтому очень скрупулезно и внимательно подбираю любой досуг.

Фильмы и сериалы – это отдельная тема для разговора!

Делюсь с вами своими находками – сериалами, которые советую к просмотру каждому", – написала Анна.