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Революция Олимпийских игр: женщин уравняли с мужчинами

8 декабря, 12:32

Олег Люлька Олег Люлька

На Олимпиаде-2024 в Париже впервые будут одинаково представлены оба пола. Ради этого пришлось "убить" ходьбу

Международный олимпийский комитет принял решение сократить количество разыгрываемых комплектов медалей на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже с 339 до 329. На Играх в столице Франции будет 10 500 квот для атлетов, что на 600 меньше, чем ожидается в Токио-2021.

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При этом впервые будет соблюдено полное гендерное равенство – 50% мужчин-спортсменов и 50% женщин. Об этом сообщает официальный сайт МОК.

Полностью сбалансированы по гендерному признаку в программе Игр-2024 будут 28 из 32 видов спорта. Количество смешанных видов возрастет до 22.

При этом из программы Игр-2024 убрали спортивную ходьбу на 50 км. В этой дисциплине участвовали только мужчины, и ее исключение позволило достичь паритета в составе участников Олимпиады: женщин и мужчин выступит равное количество.

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Олимпийские кольца у штабквартиры МОК

Олимпийские кольца у штабквартиры МОК / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что Бубка передал боссу мирового спорта письмо от Зеленского. Украина, желающая принять Олимпиаду-2030, пригласила к себе в гости главу МОК Томаса Баха.

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олимпиада гендерное равенство спортивная ходьба Олимпиада-2024
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