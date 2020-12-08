Революция Олимпийских игр: женщин уравняли с мужчинами

Международный олимпийский комитет принял решение сократить количество разыгрываемых комплектов медалей на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже с 339 до 329. На Играх в столице Франции будет 10 500 квот для атлетов, что на 600 меньше, чем ожидается в Токио-2021.
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При этом впервые будет соблюдено полное гендерное равенство – 50% мужчин-спортсменов и 50% женщин. Об этом сообщает официальный сайт МОК.
Полностью сбалансированы по гендерному признаку в программе Игр-2024 будут 28 из 32 видов спорта. Количество смешанных видов возрастет до 22.
При этом из программы Игр-2024 убрали спортивную ходьбу на 50 км. В этой дисциплине участвовали только мужчины, и ее исключение позволило достичь паритета в составе участников Олимпиады: женщин и мужчин выступит равное количество.
Ранее мы писали, что Бубка передал боссу мирового спорта письмо от Зеленского. Украина, желающая принять Олимпиаду-2030, пригласила к себе в гости главу МОК Томаса Баха.
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