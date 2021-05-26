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Рестлер дважды бросил на асфальт пятилетнего ребенка. Что на него нашло?

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
26 мая, 19:24
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В Мехико известный рестлер Эйнар Круз во время шоу атаковал маленького мальчика, спортсмена задержала полиция, но мама ребенка отказалась от обвинений
Эйнар Круз победил ребенка
Эйнар Круз победил ребенка

Мексиканский рестлер Эйнар Круз, выступающий под псевдонимом Эль-Викинг, нанес телесные повреждения пятилетнему мальчику во время шоу.

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Инцидент произошел в Мехико, турнир проходил на одной из улиц города. Во время боя Круз оказался лежащим на асфальте за пределами ринга, а юный болельщик по имени Матео атаковал спортсмена. Рестлер дал отпор мальчику, дважды с силой бросив того на землю.

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Очевидцы вызвали полицию, спортсмена доставили в участок. От уголовного дела его спасла мать Маттео. Она отказалась подавать заявление и заявила, что тюремный срок будет для рестлера слишком суровым наказанием, так как ее сын избежал серьезных травм.

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