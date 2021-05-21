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Расстояние между "золотом" и "серебром" 0,01 секунды: Андрей Говоров выиграл медаль чемпионата Европы

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
21 мая, 23:24
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Украинский пловец Андрей Говоров стал серебряным призером чемпионата Европы, уступив в финальном заплыве венгру Себастьяну Сабо
Говоров, плавание
Говоров, плавание / Фото: Getty Images

Украинский пловец Андрей Говоров выиграл серебряную медаль чемпионата Европы по плаванию, который проходит в Будапеште. Наш спортсмен стал вторым в заплыве на 50 метров баттерфляем. Напомним, что Михаил Романчук стал чемпионом Европы на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Победителя Себастьяна Сабо из Венгрии и Говорова на финише разделили всего 0,01 секунды. Ранее Говоров выигрывал чемпионат Европы на дистанции 50 метров баттерфляем в 2016 и 2018 годах. А в 2017 году украинец стал бронзовым призером чемпионата мира в Будапеште.

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