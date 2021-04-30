Расплакалась из-за зарплаты 3 690 гривен: российская спортсменка в шоке

Бывшая биатлонистка сборной России Маргарита Васильева собирается вернуться после дисквалификации, но для нормальной подготовки у нее не хватает денег

Маргарита Васильева / Фото: Instagram

Российскую биатлонистку Маргариту Васильеву довела до слез ее зарплата. Спортсменка расплакалась в сториc своего Instagram, когда узнала, что за прошедший месяц ей положено всего 10 тысяч рублей (3 690 гривен). Ранее украинская биатлонистка призналась в любви российскому бойфренду.

"Когда узнала, что у тебя зарплата 10 тыс. рублей", — написала Васильева, отметив, что работает по 5,5 часов, приложив фото показателей активности с электронных часов. – Может, пойти работать, а как же результат? А может, кредит взять, чтоб выйти из этой ситуации?"

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Напомним, в сентябре 2019 года Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев по решению антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов IBU. Маргариту наказали за систематический пропуск допинг-тестирования во внесоревновательный период, что является нарушением антидопинговых правил.

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Девушка говорила в свое оправдание, что один раз должна была внезапно уехать в институт и просто забыла про визит антидопинговых офицеров, а во второй – ей срочно надо было улететь с летних сборов домой в Красноярск. Но в этом году дисквалификация заканчивается, и 29-летняя Васильева может побороться за возвращение в сборную.