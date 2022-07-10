Рашисты убили 20-летнюю чемпионку Украины

Российское государство-террорист продолжает забирать жизни мирных украинских граждан

Дарья Курдель - неоднократная победительница международных соревнований / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром, 9 июля, российские войска из систем РСЗО "Торнадо" нанесли удар по жилым кварталам Кривого Рога. В результате обстрела погибла 20-летняя Дарья Курдель – многократная победительница международных соревнований по спортивным танцам.

В момент обстрела девушка вместе со своим отцом тренировалась на спортивной площадке. Дарья получила тяжелые осколочные ранения в области сердца и печени. Спортсменка умерла в реанимации.

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Последствия обстрела. Фото: коллаж "Сегодня"

Отца Дарьи прооперировали. Он находится в больнице.

Дарья Курдель – чемпионка Украины по спортивным танцам. Она неоднократная победительница международных соревнований по этому виду спорта. Дарья училась в Криворожском юридическом профессиональном колледже.

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Ранее мы сообщали, что в Донецкой области под Бахмутом погиб экс-игрок Динамо и молодежной сборной Украины Сергей Баланчук.

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