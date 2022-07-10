Рашисты убили 20-летнюю чемпионку Украины

Утром, 9 июля, российские войска из систем РСЗО "Торнадо" нанесли удар по жилым кварталам Кривого Рога. В результате обстрела погибла 20-летняя Дарья Курдель – многократная победительница международных соревнований по спортивным танцам.
В момент обстрела девушка вместе со своим отцом тренировалась на спортивной площадке. Дарья получила тяжелые осколочные ранения в области сердца и печени. Спортсменка умерла в реанимации.
Отца Дарьи прооперировали. Он находится в больнице.
Дарья Курдель – чемпионка Украины по спортивным танцам. Она неоднократная победительница международных соревнований по этому виду спорта. Дарья училась в Криворожском юридическом профессиональном колледже.
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