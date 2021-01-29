Українська
$ 28,19
34,1
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

"Путину осталось три года, дальше революция и кровь": российский спортсмен сделал громкое заявление

29 января, 08:31

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Дмитрий Носов – о будущем России

Известный российский спортсмен, бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года по дзюдо, Дмитрий Носов рассказал о будущем своей страны.

Реклама

Читайте также: У Путина – украинский паспорт! Он ищет работу в Беларуси

Общаясь со своими подписчиками в Instagram, Носов заявил, что Путин на посту президента РФ продержится не более трех лет.

"Если и дальше узкая олигархическая группа будет продолжать цепляться за власть, то возможна и революция, и кровь. Чем дальше затягивается этот вопрос, тем хуже последствия. Навальный? Он – политик, борющийся за власть. И у него много союзников! Одна из задач политика – иметь союзников", – отметил Носов.

После завершения карьеры Носов занялся политикой. Был избран депутатом Госдумы по списку ЛДПР. Однако впоследствии его выгнали из партии за восхищение личностью Сталина.

Ранее мы писали, что бывший капитан сборной России Игорь Денисов поддержал Алексея Навального, находящегося под арестом после возвращения в Москву из Германии.

Навальный обратился к сторонникам
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дзюдо Владимир Путин российские спортсмены
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Наказание СССР за кровавое побоище и заговор против США: ТОП-5 бойкотов Олимпиад
Наказание СССР за кровавое побоище и заговор против США: ТОП-5 бойкотов ОлимпиадДругие
"Ребята кричали от боли": сборную Словении отравили на чемпионате мираДругие
UFC 257: возвращение легенды. Прогноз на бой Макгрегор – Пуарье
UFC 257: возвращение легенды. Прогноз на бой Макгрегор – ПуарьеДругие
Такая грудь прыгать не мешает? Сексуальная спортсменка готовится к Олимпиаде
Такая грудь прыгать не мешает? Сексуальная спортсменка готовится к ОлимпиадеДругие
"Ни один человек не был со мной так долго". Знаменитый украинский велогонщик усыпил свою овчаркуДругие
"Я плакала!" Лучшей спортсменке Украины Белодед не дали пожить другой жизньюДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять