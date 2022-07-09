Пустое место. Федерация фигурного катания отреагировала на выступление Петренко в Сочи

Вице-президент Федерации фигурного катания Украины Виктор Петренко сыграл одну из ролей в представлении на льду "Аленький цветочек", который состоялся в российском Сочи.
Уроженец Одессы пренебрег памятью погибших украинцев в войне, которую развязала Россия.
Украинская федерация фигурного катания отреагировала на поступок вице-президента и удалила со своего сайта фото Виктора Петренко, который входил в президиум организации.
Официального заявления УФФК пока нет.
Виктор Петренко занимал пост второго вице-президента Украинской федерации фигурного катания. В его обязанности входила координация международной деятельности федерации.
Виктор Петренко живет около Нью-Джерси, в США, но и в Украине, по его словам, проводит достаточно много времени. При этом консультирует фигуристов из различных стран.
На момент начала войны Петренко находился в Украине. Знаменитый украинский фигурист в своем Instagram выложил единственный пост с фразой "Нет войне".