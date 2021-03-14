Прячем сабли: Украина не смогла пробиться на Олимпийские игры

В эти дни в Будапеште проходит этап Кубка мира по фехтованию. Вчера Ольга Харлан сенсационно проиграла в 1/32 финала индивидуального первенства. А сегодня олимпийские лицензии были разыграны в командных соревнованиях.

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Женской сборной Украины по фехтованию на саблях нужна была только победа на этапе Кубка мира. Она позволяла обойти в рейтинге Венгрию и получить путевку на Игры-2020, сообщает Yes the Games.

В 1/8 финала украинки встретились с Испанией. Тут проблем не возникло – 45:33. А вот дальше последовало поражение от Кореи – 36:45.

За Украину выступали – Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Елена Воронина.

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Напомним, что командное фехтование – медальный вид спорта в Украине. Наша команда – олимпийский чемпион 2008 года и серебряный призер Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

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