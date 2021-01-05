Продает себя за пять долларов. Гимнастка обещала завершить карьеру в порно, но не сдержала слово

На днях свое 35-летие отметила спортсменка с непростой судьбой – нидерландка Верона ван де Лер. Одна из лучших гимнасток в истории своей страны, становившаяся серебряной призеркой чемпионата мира-2002 в вольных упражнениях, после ухода из спорта бомжевала и сидела в тюрьме. А затем сделала успешную карьеру в порно, в которой обещала поставить точку в прошлом году. Но увлеклась – и не сдержала слово.

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2002 год. Верона берет "серебро" чемпионата мира в Венгрии и пять медалей чемпионата Европы в Греции. Ей – всего 16 лет. И, кажется, главные победы – впереди.

2003 год. Ван де Лер получает травму, выбывает из основного состава сборной Нидерландов и из-за конфликтов с тренерами уже не возвращается к былым вершинам.

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В 2008-м, в 22 года, Верона завершает карьеру.

"У меня не было друзей. Для всех я была только роботом. Я решила, наконец, взять жизнь под свой контроль", – описывает тот период девушка

Но в семье ее уходу из спорта оказались не рады. Однажды, придя домой, она обнаружила, что ключ не подходит – отец сменил замки, выставив дочку на улицу.

"В семье видели во мне только источник денег. А когда я отказалась им быть, отказались от меня", – рассказывает Верона, которая судилась с отцом, обвиняя его в том, что он прикарманил себе заработанные ею деньги. Суд она спустя многие годы выиграет, но до того...

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"Я осталась без крыши над головой. Два года мы с моим парнем ночевали в машине. Питались бесплатной едой, которую люди оставляли в супермаркетах. Когда тебе нечего есть, ты готов на все", – продолжает девушка

Она пошла на преступление. Гуляя по парку, Верона увидела целующихся мужчину и женщину и сделала несколько снимков адюльтера. А затем потребовала от парочки 2000 евро за то, что не покажет фотографии их мужу и жене.

Закончилось все тем, что знаменитую в прошлом гимнастку за шантаж запроторили на 72 дня в тюрьму.

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Выйдя оттуда, девушка хотела покончить собой.

"Я хотела броситься под поезд. Подошла к рельсам и принялась считать до десяти. Но так и не прыгнула. Не знаю, что меня остановило. Я разрыдалась и ушла"

Выбраться из беспросветной бедности, по словам девушки, ей помогло порно.

В 2011-м сайт для интимных чатов предложил Вероне стать веб-моделью: пользователи платили по 70 центов за минуту общения с девушкой, в ходе которого она обнажалась.

"Я получала удовольствие, хоть и воспринимала это как работу. Я установила собственные правила для работы и делала все либо одна, либо вместе со своим парнем", – рассказала ван де Лер

Хотя фото в Сети говорят, что это не совсем так

"Я не жалею, что попала в порноиндустрию. Потому что до этого жила на улице, воровала еду в магазинах. И если вы спросите, поменяла бы ли я это решение, будь у меня возможность вернуться в прошлое, я бы ответила – нет"

В прошлом году о Вероне ван де Лер заговорил весь мир. Она опубликовала автобиографию, рассказав скандальную историю своей жизни – интервью с ней появились в CNN, The Guardian. Тогда же она заявила, что с ее 8-летней карьерой в порно покончено.

Тем не менее, как оказалось, девушка слукавила.

Нидерландка и сейчас продолжает выкладывать пикантные фото в соцсетях, зазывая посетить ее сайт. А там предлагает подписаться на нее за $24,95 в месяц.

"Привет, ребята, я Верона ван де Лер, бывшая элитная гимнастка и эротическая модель. Добро пожаловать в мой аккаунт для "18+". Здесь я выкладываю 5 обнаженных фотографий в день (с четверга по вторник, 1 выходной) и каждые выходные стараюсь загружать видео. Также вы можете найти здесь порно из моей коллекции за последние 8 лет и контент, который еще никогда не видели", – заманивает к себе Верона

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За один виртуальный день с собой Верона ван де Лер, серебряная призерка ЧМ-2002 по спортивной гимнастике, просит 4,99 доллара.

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