Пришлось всех выгнать: российские спортсмены пострадали из-за санкций

Популярный кикбоксерский промоушн Glory расторг контракты со всеми российскими спортсменами. С начала войны они выступали под нейтральным флагом, но теперь и эта лазейка закрыта. Ранее самый крутой баскетбольный турнир избавился от россиян.
В заявлении Glory отмечается, что из-за российских спортсменов промоушн столкнулся с рядом препятствий:
- запреты на поездки;
- проблемы безопасности;
- блокирование платежей из-за санкций;
- отказ соперников драться с представителями РФ.
Российских бойцов лишили мест в рейтингах, а также забрали у Артема Вахитова чемпионский пояс в полутяжелом весе.
"Надеемся, эта ужасная война, начатая российским правительством, завершится как можно скорее", – сказал сопредседатель Glory Скотт Рудманн.
Ранее мы писали, что на фронте погибли два чемпиона Украины по кикбоксингу. Назар Макаренко с начала полномасштабной войны пошел в тероборону, а Александр Фештрыга воевал еще за донецкий аэропорт.