При защите Мариуполя погиб украинский спортсмен

Украинский спорт продолжает терять своих представителей из-за военной агрессии российских захватчиков

Иван Щекин погиб защищая Мариуполь от российских оккупантов / Фото: Reuters, Facebook, Коллаж: Сегодня

Мариуполь – самая горячая точка на военной карте Украины. Ежедневно там гибнут украинские граждане и военнослужащие.

Очередную непоправимую утрату понес украинский спорт. Защищая Мариуполь, погиб 25-летний херсонский гребец Иван Щекин, о чем сообщила Херсонская федерация академической гребли.

Реклама

Иван занимался академической греблей с 2011 по 2015 год. Он был призером всеукраинских соревнований среди юношей.

Также мы сообщали, как от рук российских фашистов погибла юная гимнастка из Мариуполя Екатерина Дяченко. Ей было всего 11 лет.

Реклама

Оккупанты уничтожают мирное население / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Украинский каратист Станислав Горуна считает, что смерть станет слишком легким наказанием для московского фюрера за его преступления против народа Украины.