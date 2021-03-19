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Президента из Таджикистана дисквалифицировали за допинг

19 марта, 09:52

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Дилшод Назаров возглавляет Федерацию легкой атлетики страны

Олимпийский чемпион Игр-2016 в метании молота Дилшод Назаров из Таджикистана дисквалифицирован на два года. Причина – употребление запрещенного вещества.

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Назаров был временно отстранен в сентябре 2019 года из-за обнаружения запрещенных веществ в его допинг-пробе, сданной во время чемпионата мира 2011 года, где легкоатлет показал десятый результат.

После рассмотрения дела было принято решение о двухлетней дисквалификации 38-летнего спортсмена. Срок дисквалификации отсчитывается с 24 сентября 2019 года. Аннулированы результаты Назарова, показанные с 29 августа 2011 года по 29 августа 2013 года.

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Таким образом, Назаров сможет вернуться к соревнованиям уже в октябре этого года, сообщает Newsru.

Кроме золота Олимпийских игр-2016 в активе Назарова также есть серебряная медаль чемпионата мира-2015 в Пекине. На данный момент он занимает пост президента Федерации легкой атлетики Таджикистана.

Ранее двукратный олимпийский чемпион получил пожизненное наказание за наркотики.

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легкая атлетика допинг Олимпиада-2016 метание молота
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