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Предательство ради террористов. Украинский снайпер переметнулся к россиянам

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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22 июня, 00:16
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Игорь Жданов решил продолжить свою карьеру в команде Team Spirit, состоящей из представителей России
Игорь Жданов стал членом команды Team Spirit
Игорь Жданов стал членом команды Team Spirit

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, отвернула от агрессора весь цивилизованный мир. Спортсмены не стали исключением.

Клубы и сборные из РФ дисквалифицируют, а игроки отказываются ехать в страну фашистов. Тем временем, в Украине при этом появляются свои спортсмены "вне политики". Особенно они популярны в киберспорте.

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Недавно наша команда NAVI триумфовала на турнире по CS:GO, имея в составе двух россиян. Сегодня же стало известно, что 17-летний снайпер Игорь W0nderful Жданов присоединился к команде Team Spirit. Отметим, что в коллектив входят лишь россияне:

  • Леонид Chopper Вишняков
  • Борис Magixx Воробьев
  • Павел S1ren Оглобин
  • Роберт Patsi Исьянов
  • Сергей Hally Шаваев

При этом с начала полномасштабной войны в Украине команда решила сменить прописку и перевезла офис с игроками в Белград. Однако состав от этой менее российским не стал.

К слову, ранее украинская команда NAVI попрощалась с Кириллом Boombl4 Михайловым из-за его жены Лики. Та слишком откровенно поддерживала фашизм в России и фюрера Путина.

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45
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18
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40
4
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18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
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18
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