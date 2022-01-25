ПРЦ-тест перед сексом. Спортсменка поставила ультиматум жениху

На Игры-2018 в Пхенчхан Тереза Йохауг не поехала из-за бальзама для губ. В нем содержались запрещенные вещества и спортсменка провалила допинг-тест.
Мимо Пекина-2022 легко можно пролететь если провалить тесты на коронавирус. Поэтому Йохауг очень ответственно относится к своему здоровью.
Но недавно Тереза обручилась со своим женихом Нильсом Якобом Хоффом и намерена со сборов заехать домой, чтобы провести с ним ночь.
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По словам лыжницы, секс будет лишь в том случае, если ПЦР-тесты Нильса дадут отрицательные результаты.
"Да, я собираюсь уехать домой и провести ночь с женихом. Он дважды сдаст ПЦР-тесты, прежде чем я приеду, так что мы будем в безопасности", – заявила спортсменка.
Терезе Йохауг – 33 года. Она олимпийская чемпионка 2010 года, на Играх-2014 выиграла серебро и бронзу.
Кроме того, 14 раз побеждала на чемпионатах мира.
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